وزير الدفاع للمصريين من الجيش الثاني: «اطمئنوا» (صور وفيديو)

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني، باستخدام الذخيرة الحية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية.

وقال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن الكفاءة العالية للوحدات المشاركة في المشروع التكتيكي بمثابة رسالة اطمئنان للشعب المصري على قواته المسلحة، قائلاً: «البلد في إيد أمينة».

وشدد وزير الدفاع، على الدور الهام والفعال الذي تقوم بها الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وأن الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أن الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة.

ووجه وزير الدفاع الشكر لجميع رجال القوات المسلحة على الجهد المبذول على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال الوزير: «إحنا بنستثمر جميع إمكانياتنا الموجودة داخل القوات المسلحة لتطويرها والرفع من كفاءاتها، واستغلال مراكز البحوث وإدارة البحوث الفنية لتطوير هذه المعدات».