حياة كريمة: الانتهاء من 13 مشروعا بقرية «حجازة» في كوم أمبو بأسوان

تفقدت وحدة حياة كريمة 21 مشروعا بقرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو في أسوان ، والتى يستفيد منها 30 ألف نسمة داخل 11 تابعا، وذلك لمتابعة تنفيذ الأعمال.

الانتهاء من 13 مشروعا بنسبة 100%

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظ أسوان بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، لافتا إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 21 مشروع حيث تم الانتهاء من 13 مشروعا منها بنسبة 100%، وتضم مشروعات المجمع الخدمى والزراعى، وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب ، وتنفيذ 4 كبارى على الترع.

تحقيق العوائد الإيجابية التي تصب في صالح المواطن الأسواني

وأشار إلى أنه جار العمل في باقي المشروعات وتضم محطتي رفع الصرف ومركزي الشباب، مع استكمال أعمال الشبكات وخطوط طرد الصرف الصحي، ولوحة توزيع الكهرباء، وتم بالتوازي حصر عدد من الملاحظات بالقطاعات المختلفة، وتم توجيه الجهات المختصة لتلافيها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء منها، وبالتالي تشغليها لتحقيق العوائد الإيجابية التي تصب في صالح المواطن الأسواني.