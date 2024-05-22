إطلاق فعاليات حياة كريمة «we start» في جامعة بنها.. هدايا ودعم بالامتحانات

أعلن العقيد أحمد عيد رئيس فرع مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، إطلاق فعاليات «we start»، في إطار التعاون المثمر بين المحافظة وجامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة، إذ جرى توزيع عدد من الهدايا على الطلاب بمجمع كليات آداب وتجارة وتربية رياضية والـBooth الخاص بالمؤسسة بالجامعة، لدعم الطلاب خلال فترة الامتحانات.

دعم الطلاب نفسيا

قال رئيس مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية لـ«الوطن»، إن الفعاليات تأتي في إطار دعم الطلاب المقبلين علي امتحانات نهاية العام نفسيا، للتعريف بالأنشطة الصيفية التي تقدمها المؤسسة، ويمكن التقدم لها من خلال المؤسسة ومنافذها بالجامعة، والأماكن العامة، ضمن البرامج التالية:

- برنامج فاليو

- معسكرات مؤسسة حياة كريمة

- منتدى شباب الجامعات

- مبادرة سفراء التكنولوجيا

- ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي الرقمي

- ملتقيات الشباب

بروتوكول تعاون مع جامعة بنها

أضاف «عيد»، أن مؤسسة حياة كريمة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة بنها، مشيرا إلى أن المبادرة تضمن مناحي الحياة لتوفير جميع الخدمات للقرى والريف، بهدف توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأوضح أن فعاليات المبادرة، تجري عن طريق أنشطة رفع الكفاءة للمشروعات والخدمات، ومحو الأمية وتعليم الحرف والصناعات الصغيرة، في إطار مبادرة الرئيس لتطوير القرية المصرية، التي تهدف إلى تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد.