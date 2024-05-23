«حياة كريمة» تطلق قوافل طبية مجانية في الشرقية والمنيا

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية في محافظتي الشرقية والمنيا، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في عدة تخصصات طبية مختلفة، للأسر الأكثر احتياجا.

وتواجدت قوافل مؤسسة حياة كريمة الطبية، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية رسلان بمحافظة المنيا التابعة لمركز المنيا، وفي الشرقية، تتواجد القوافل الطبية في منطقة القصاصين شرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتضم القوافل الطبية العديد التخصصات الطبية المختلفة، منها:

- الأطفال

- الباطنة

- الجراحة

- الأسنان

- الجلدية

- القلب والصدر

- الرمد

- الأنف والأذن

العلاج المجاني وتحويل الحالات للمستشفى

وتوفر القافلة خدمة إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة بالمجان، ويوجد صيدالية علاجية برفقة كل قافلة، من أجل صرف العلاج المجاني للمواطنين الأكثر احتياجا، فضلا عن تحويل الحالات التي تتطلب رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

تأتي هذه القوافل الطبية في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتعكس دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتخفيف عنهم.