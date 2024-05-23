السبت.. بدء أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية ببني سويف

أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، موعد بدء أعمال تصحيح وتقدير درجات كراسات الإجابة الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري لطلاب الشهادة الإعدادية.

انطلاق أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وقال وكيل الوزارة في بيان صحفي: إن أعمال تقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، ستبدأ اعتباراً من السبت 25 مايو الجاري في جميع المواد بالقطاعين « أ ، ب».

ويشمل القطاع «أ» إدارات ناصر وسمسطا و ببا وأهناسيا، ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بإجمالي 28660 طالبا وطالبة، والقطاع «ب»، ويضم إدارات الواسطى وبني سويف والفشن، ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 29773 طالبا وطالبة.

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والتي اُختتمت اليوم، حيث أدى أكثر من 58 ألفا و400 طالب وطالبة الامتحانات داخل 315 لجنة امتحان مادة العلوم، بمحافظة بني سويف.