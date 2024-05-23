«قانونية مستقبل وطن» ترد على CNN: مصر ستواصل دعم القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن CNN تواصل نشر أكاذيبها بشأن الوساطة المصرية، مؤكدا أن مصر ما زالت تبذل مجهودا كبيرا للتوصل إلى الهدنة الإنسانية.

دعم القضية الفلسطينية

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن محاولة تحميل مصر مسئولية عدم نجاح مفاوضات التهدئة، هو أمر مثير للسخرية ومحاولة يائسة من البعض للتهرب من التزاماتها، وإلقاء التبعات على الطرف الذي تحمل أكبر عبء في هذه الأزمة.

القضية الفلسطينية

واستنكر الزج باسم مصر في المفاوضات وتحميلها المسئولية، مؤكدا أن الدولة مصر كانت تنسق في كل تحركاتها ومقترحاتها مع جميع الأطراف المعنية، وكان هذا هو نهج الدولة المصرية على مر التاريخ بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر لم تتحرك بشكل منفرد في المفاوضات، بل في إطار أشمل وإطلاع الأطراف على أي تطورات أو مقترحات أولا بأول، وهذا يعكس حرص الدولة المصرية على حل القضية ووقف الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.