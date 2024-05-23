أستاذ في العلوم السياسية: ادعاءات CNN لن تؤثر على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال اللواء رضا فرحات، أستاذ في العلوم السياسية، إن ادعاءات شبكة CNN حول الوساطة المصرية بشأن الوضع في الدولة الفلسطينية، محاولة بائسة لتضليل الرأي العام العالمي، وتشويه صورة الجهود الحقيقية المبذولة من قبل مصر، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الأكاذيب لن تؤثر على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ادعاءات شبكة CNN

وأضاف في بيان له، أن الادعاءات الكاذبة التي نشرتها شبكة CNN هي استمرار للعديد من الوقائع المزورة والقصص الملفقة حول الحرب في الأراضي المحتلة منذ «7 أكتوبر»، منوها بأن المطلع جيدا على تقارير هذه الشبكة يتيقن أنه ليس بجديد عليها تزييف الحقائق، ونشر الأكاذيب عن الدولة المصرية التي تمتلك تاريخا طويلا وحافل في دعم جهود السلام.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد أن مصر تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار وعودة الهدوء والاستقرار، ولم تتوان لحظة واحدة عن دورها الرائد في المفاوضات، ولم تكتف فقط بالوساطة الدبلوماسية، بل تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان غزة، وكل هذه الجهود تؤكد التزام مصر الدائم بتحقيق السلام وحماية المدنيين في غزة.

وأكد أن مصر ستظل داعمة للسلام والاستقرار، وستواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، بغض النظر عن الادعاءات الكاذبة التي تصدر من بعض وسائل الإعلام الغربية، وتسعى إلى عرقلة السلام في المنطقة .