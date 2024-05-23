وكيل «دينية الشيوخ» عن اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين: صفعة للاحتلال الإسرائيلي

قال النائب نادر يوسف، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين، تتويج لجهود مصرية ضخمة، ومواقف قوية، وحملة دبلوماسية بضرورة إقرار حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

خطوة دولية مهمة

وأوضح في تصريح صحفي، أن إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خطوة دولية هائلة، تعكس القناعة الحقيقية بحل الدولتين، ورغبة صادقة لدى هذه الدول في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاعتراف يمثل ركنا رئيسيا من أركان الدولة في القانون الدولي، وهذه المواقف في مجملها صفعة لحكومة الاحتلال.

التحرك المصري الأقوى عربيا ودوليا

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التحرك المصري هو الأقوى عربيا، والاعتراف الأوروبي علامة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الاعتراف الإوروبي بالدولة الفلسطينية ضربة حقيقية للمخططات الإسرائيلية، تؤكد أن خططهم في التهجير مكشوفة، ومصر قادرة على التصدي والدفاع بكل قوة عن أمنها القومي.