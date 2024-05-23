«الإحصاء»: مصر في المرتبة 22 ضمن 67 دولة على مؤشر أداء تغير المناخ

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا للجزء الثاني من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2022، أكد فيه أن مصر جاءت في المرتبة 22 ضمن 67 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ عن عام 2024، بينما جاءت في المرتبة 127 ضمن 180 دولة تضمنها مؤشر الأداء البيئي وذلك عن عام 2022.

مياه نهر النيل

أضاف البيان أن إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر بلغ 81.63 مليار متر مكعب وساهمت مياه نهر النيل بالنصيب الأكبر فيها بكمية 55.5 مليار متر مكعب تليها مياه الصرف المعاد استخدامها بكمية 15.36مليار متر مكعب وذلك عام 2023، وجاءت بحيرة البردويل والتي تقع في شمال سيناء في مقدمة البحيرات المصرية من حيث جودة المياه عام 2022 فقد بلغت وفق مؤشر أوريجون لجودة المياه 77.3% وصنفت جودة مياهها جيدة.

وأوضح البيان أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وشمسي) بنسبة زيادة قدرها 3.3% عام (2021/2022) مقارنة بعام (2020/2021).