فيديو نادر لـ نانسي عجرم في عمر الـ 13 عاما.. «كانت بتغني شعبي»

منذ ظهورها الأول على الساحة الغنائية، أحدثت الفنانة نانسي عجرم جدلًا واسعًا، بسبب المشاهد التمثيلية التي كانت تؤديها بالأغنيات، والظهور اللافت للأنظار، خاصة وإنها ظلت تطل على الجماهير بأغنيات رومانسية، ومقسوم، مبتعدة تمامًا عن بداياتها المتعلقة بفن الأغنية الشعبية.

فيديو نادر لـ نانسي عجرم في عمرها الـ 13.. «كانت بتغني شعبي»

وشاركت الفنانة مادلين طبر، متابعيها عبر حسابها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو قديم، يعود لأحد البرامج اللبنانية، أثناء استضافة الفنانة نانسي عجرم، في الـ 13 من عمرها، تحديدًا وقت حصولها على الميدالية الفضية عن الغناء الشعبي.

وظهرت نانسي عجرم، بوزن زائد، ووجه طفولي، وهي تتحدث عن الغناء، وتكريمها بالفئة الشعبية، مؤكدة حينها إن الدراسة كانت أهم من الفن، وإنها تحاول الموازنة بين الأمرين.

وأوضحت نانسي عجرم، إنها في هذا العمر كان لديها 7 أغنيات، وتشارك في الحفلات والمهرجانات، وإن والدها هو من يشجعها.

وعلقت مادلين طبر، على المقطع، قائلة: «ملخص حلقة ساعة ونص وانا مستضيفة الطفلة نانسي عجرم وكان عمرها 13 سنة، وحبيبتي ماشاء الله عليها نجمة من صغرها ومتكلمة وأخدت الميدالية الفضية عن الغناء الشعبي، تصدقوا كانت طالعة مطربة شعبية بس صوتها قمر».