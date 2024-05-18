مقاضاة نانسي عجرم بسبب أغنية لفريد الأطرش.. ما القصة؟

أعلن فيصل فؤاد الأطرش وريث الفنان الراحل فريد الأطرش عن قيامه بمقاضاة المطربة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال ممثلهم القانوني المحامي حسام لطفي، بسبب استخدام أغنية «أنا وأنت وبس»، من خلال أحد الإعلانات الدعائية دون الرجوع لهم، أو الحصول على التصاريح اللازمة لاستخدام الأغنية من خلال جمعية المؤلفين والملحنين المصرية.

تفاصيل مقاضاة نانسي عجرم

وأضاف المحامي حسام لطفي، في بيان صحفي، أن الإعلان المتاح حاليا بصوت المطربة نانسي عجرم، من خلال استخدام أغنية «أنا وأنت وبس»، يضع المسئولية الجنائية من تعدٍ على الحق الأدبي دون الرجوع لهم.

وتابع «لطفي» خلال بيانه قائلاً: «قد كلف مكتبنا بتمثيل الوريث الوحيد في دفع التعدي من حقوق الفنان فريد الأطرش والتعاون مع ساسيرو وساسم لتحقيق استغلال أوسع المصنفاته بما لا يمس الحقوق الأدبية عليها حيث هي بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها إلا في كل حالة على حده بموجب عقد مكتوب».

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها

واحتفلت الفنانة نانسي عجرم أول أمس بعيد ميلادها الـ 41 وسط بناتها، وحرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على تهنئتها بعيد ميلادها، وأشاد الكثيرون بجمالها وحفاظها على رشاقتها على الرغم من مرور الوقت.