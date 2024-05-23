«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تشدد الحصار على غزة بغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «إسرائيل تشدد الحصار على سكان غزة بغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني»، وأفاد التقرير بأنه مع تشديد العدوان الإسرائيلي قبضة الحصار على سكان غزة منذ بدء عملياته العسكرية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، يبقى الحديث عن مصير تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشروع ضروري وواقع دفع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر حليف لإسرائيل للتصريح بأن القتال الدائر بالقرب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح يصعب مهمة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة».

تصريحات بلينكن حول غزة

وذكر التقرير: «وبات على الأطراف الفاعلة البحث عن سبيل لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع بحيث يمكنها المرور بأمان».

وأشار التقرير إلى أن تصريحات أنتوني بلينكن جاءت رغم إشارة واشنطن أكثر من مرة إلى ما يمكن أن يقدمه الرصيف البحري الذي أقامته الولايات المتحدة على ساحل غزة، لتأمين ممر دولي يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية لغزة بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا على القطاع.

معبر رفح شريان لحياة سكان غزة

وتابع: «ومن ثم يؤكد ما قاله بلينكن إن الدور الذي يلعبه معبر رفح كشريان للحياة في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وهو الشريان الذي بات مسدودا بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية التي تنظم عمل مثل هذه المناطق وقت الحروب».