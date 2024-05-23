توضيح من «التعليم» بشأن تظليل دائرة البابل شيت في امتحانات الثانوية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه من الضروري أن يلتزم طالب الثانوية العامة خلال أداء الامتحان، بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل، حتى لا يكون هناك شك في إجابته مشيرة إلى أنه في حال اختيار الطالب إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة (إكس) واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.

طلاب الثانوية العامة

جاء ذلك ردا على تساؤلات طلاب الثانوية العامة، إذ كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه حرصًا منها على التفاعل مع الطلاب، فإنها سوفي تستقبل جميع استفساراتهم وأسئلتهم حول امتحانات الثانوية العامة.

وتعهدت بالرد على جميع الاستفسارات التي سوف ترد إليها عبر الصفحة الرسمية لها على موقع فيسبوك، داعية الطلاب إلى عدم التردد في إرسال استفساراتهم.