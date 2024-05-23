هل توجد نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024؟.. «التعليم» تجيب 

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سؤال طلاب الثانوية العامة 2024 عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، على سؤال أحد طلاب الثانوية العامة بشأن هل يوجد نماذج استرشادية هذا العام للامتحانات؟

مواصفات امتحانات العام الحالي

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، إن الوزارة حرصت على التأكيد مع بداية العام الدراسي أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة العام الحالي بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير ويمكن الاستعانة بالنماذج الاسترشادية على موقع الوزارة التي تم نشرها العام الماضي.