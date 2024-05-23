«التعليم» تحدد القلم المسموح به لتظليل إجابات أسئلة الثانوية العامة

أكّدت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة ضرورة استخدام القلم الأزرق الجاف فقط في تظليل الإجابة بورقة البابل شيت، على أن يكون التظليل واضحا ولا يحتمل الشك.

وشددت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، أنَّه من الضروري أن يلتزم طالب الثانوية العامة خلال أداء الامتحان، بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل، حتى لا يكون هناك شك في إجابته.

امتحانات الثانوية العامة

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنَّه حرصًا منها على التفاعل مع الطلاب، فإنها سوفي تستقبل جميع استفساراتهم وأسئلتهم حول امتحانات الثانوية العامة.

وتعهدت الوزارة، بالرد على جميع الاستفسارات التي سوف ترد إليها عبر الصفحة الرسمية لها على موقع فيسبوك، داعية الطلاب إلى عدم التردد في إرسال استفساراتهم.