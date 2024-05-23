«التعليم» تحسم الجدل حول وقت كتابة البيانات الإضافي لطلاب الثانوية العامة

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلب أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة 2024 حول إمكانية وجود وقت إضافي قبل بدء امتحانات الثانوية العامة لكتابة البيانات في البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية، قائلة إنَّ كل اللجان الامتحانية ملتزمة بتوقيت بدء ونهاية الامتحانات فقط دون أي تغيير، مؤكدة أنَّ كتابة البيانات لا تستغرق سوى ثوان معدودة.

الثانوية العامة 2024

وكانت وزارة التعليم أطلقت خدمة لطلاب الثانوية العامة، رداً على التساؤلات والاستفسارات، استعدادًا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أنَّ تنطلق يوم 10 يونيو بالمواد الغير مضافة للمجموع.

وذكرت الوزارة التربية، في بيان، أنه حرصًا من الوزارة على التفاعل مع طلاب الثانوية العامة، سيتم استقبال كل استفسارات والأسئلة حول امتحانات الثانوية العامة من خلال التعليقات على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم.