رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات في حملات مكبرة بالإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في المراكز والقرى بالإسماعيلية، اليوم الخميس، حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع وأماكن تجمعها، ضمن الحملات الأسبوعية.

رفع 77 طن قمامة ومخلفات من التل الكبير

وشهد مركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية، رفع 77 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى أبوعاشور والقصاصين القديمة والظاهرية، ضمن النشاط اليومي للوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير.

كما نفذ قسم الكهرباء أعمال الصيانة بطريق التل الصغير محطة المياه، كما تم صيانة الإنارة العامة بقرى أبوعاشور والقصاصين القديمة والملاك.

وتمكنت الحملة بحي أول الإسماعيلية من جمع ورفع 128 طن قمامة ومخلفات وناتج قص أشجار من عموم حي أول، فيما تم تكثيف أعمال النظافة بمناطق البهتيني والبلاچات وشارع سوريا والمحطة الجديدة نفق الثلاثيني.

وفي حي ثان الإسماعيلية، تمكنت حملة مكبرة من تنفيذ حملة نظافة ورفع أتربة بشارع شبين الكوم بمنطقة حي السلام وقص وتهذيب عدد من الأشجار بشارع المنصورة تمهيدا لتنفيذ مرحلة الرصف.

إزالة مبني مخالف في أبو صوير

ونفذت الوحدة المحلية لقرية أبوصوير البلد إزالة فورية بعزبة رفلة لمبنى من الطوب البلوك، بارتفاع 3 أمتار، بحضور مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأبو صوير، والجمعية الزراعية بقرية وأبو صوير البلد.