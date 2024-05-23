محافظ الغربية يوجه بالإسراع في تقديم طلبات التصالح: «الدولة بتساعدك»

طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء واستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، وذلك في إطار جهود الدولة بالتيسيرعلى المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد.

تيسير الإجراءات على المواطنين

وناشد محافظ الغربية، المواطنين بسرعة التصالح على مخالفات البناء واستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، وذلك من خلال العديد من الطرق التي حرصت الدولة على توفيرها من أجل التيسير على المواطنين في هذا الملف، مضيفا «سارعوا بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، الدولة بتساعدك».

طرق التقديم في طلبات التصالح

وأوضح أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح في المركز التكنولوجي، أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق «تصالح» على الهاتف المحمول، وجميعها طرق تساعد المواطنين على سرعة التصالح.

كما أكد أنه يتابع بشكل لحظي ملف التصالح، وتوفير أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين.