سبارتك موسكو يحل ضيفا على بالتيكا في نهائي المناطق بكأس روسيا

يحل سبارتك موسكو، ضيفا على بالتيكا كالينينجراد في نهائي المناطق بكأس روسيا، على ملعب «روستيخ»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل سبارتك موسكو، مباراة نهائي المناطق بكأس روسيا، بالفوز على نظيره دينامو موسكو بهدفين دون رد في لقاء مع بين الفريقين على ملعب «في تي بي أرينا» بنصف نهائي المناطق بكأس روسيا.

فوز بالتيكا على روستوف بهدف نظيف

وفي المقابل، وصل بالتيكا كالينينجراد، صاحب الأرض والجمهور، لنهائي المناطق بكأس روسيا بفوزه على روستوف بهدف دون رد في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «روستوف أرينا»، بنصف نهائي المناطق بكأس روسيا، ليضرب موعدا مع نظيره سبارتك موسكو بالمباراة الختامية.

ويلتقي الفائز من مباراة سبارتك موسكو، ونظيره بالتيكا كالينينجراد، الفائز من لقاء يجمع بين سيسكا موسكو وزينيت، في نهائي كأس روسيا.

وكان سيسكا موسكو، تعادل إيجابيا مع نظيره زينيت بنتيجة 1-1 على ملعب «فيب أرينا» في ذهاب نهائي مسار «بريمير ليج» ببطولة كأس روسيا.