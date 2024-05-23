«التعليم»: المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب بامتحانات الدبلومات الفنية 2024

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، بأن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات «صناعي - زراعي - تجاري – فندقي – تعليم مزدوج» الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2024-2023، وتنطلق الامتحانات التحريري يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 كما تنطلق الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس 27 يونيو 2024 طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأكد سلومة أنَّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ 65080 ألفا و80 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات 25978 صناعي 3361 زراعي 30498 تجاري 5243 فندقي موزعة على 198 لجنة.

وأضاف سلومة أنَّه تمّ التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، مشيرا إلي أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا، مشددا بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو الساعات الالكترونية حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية وإلغاء امتحانه .

تخصيص 46 استراحة

وأشار وكيل وزارة التعليم بالجيزة، إلى أنه تم تخصيص 46 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 19 إدارة تعليمية منها 26 استراحة مخصصة للرجال و20 استراحة للسيدات مخصص لهم 923 سريرا كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة، مشددا على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً.

وتابع: على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب والتنسيق مع رؤساء الاحياء والمدن والقرى بإزالة أي معوقات خارج اسوار المدارس.