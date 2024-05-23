«التعليم» تجيب على طلاب الثانوية العامة: لا يشترط استلام نفس نموذج الامتحان

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سؤال طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، بماذا سيحدث في حالة إتلاف ورقة البابل شيت وهل يحق للطالب استبدال الورقة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي، أنَّه يجب على الطالب الثانوية العامة 2024، التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، ويلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في اجابته.

كما أجابت وزارة التعليم، علي سؤال الطلاب: هل لابد أن يؤدي الطالب امتحانه بنفس رقم النموذج في جميع المواد بامتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت وزارة التعليم، «غير صحيح، إذ يمكن للطالب الحصول على نماذج مختلفة في كل امتحان لأن الاختلاف فقط في ترتيب الأسئلة، ولكن يجب على الطالب التدقيق في تظليل رقم النموذج بشكل صحيح في البيانات».