بدء أعمال تطوير ورصف طريق ترعة المنايف بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، البدء في أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق ترعة المنايف من طريق «السويس - الإسماعيلية» الصحراوي، وحتى منطقة كوبري سيناء.

خلق محور مروري لخدمة التنمية الزراعية

وقال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أعمال التطوير التي تتم بطول 8 كيلومترات خلق محورا مروريا لخدمة التنمية الزراعية والصناعية في المنطقة المحيطة وفي سيناء.

وأضاف مدير طرق الإسماعيلية، أن المحور يؤدي مباشرة إلى معدية سيارات سرابيوم، كما يربط بين محاور المشروع القومي للطرق «طريق السويس الصحراوي، طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي»، وهو ما يسهل عبور السيارات من سيناء إلى الإسماعيلية، ومنها إلى القاهرة مباشرة، إلى جانب خدمة المناطق الزراعية بنطاق منطقة سرابيوم.

زيادة عرض الطريق وإنارته

وتابع أنه تم زيادة عرض الطريق من 6 أمتار إلى 18 مترا «عرض كلي»، بينها 10 أمتار طبقة أسفلتية، و4 أمتار على جانبي الطريق للخدمات، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ الحماية اللازمة للجانبين ولترعة المنايف في مناطق الانهيارات والدورانات، إلى جانب إنارة الطريق بالكامل، وترحيل وتحديث مرفق مياه الشرب وفتحات الري الممتدة على طول الطريق، وإنشاء 2 كوبري مشاة لخدمة المواطنين على جانبي الترعة.