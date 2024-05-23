متى يبدأ موسم الحج 2024 ومتى ينتهي؟.. اعرف الميقات الزماني والمكاني

متى يبدأ موسم الحج 2024 ومتى ينتهي ؟، سؤال بات يشغل الملايين، خصوصًا مع انتصاف شهر ذو القعدة ١٤٤٥ هـ، وقبل نحو 3 أسابيع فقط من بدء أداء الفريضة رسميًا.

متى يبدأ موسم الحج ومتى ينتهي 2024؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، عن سؤال متى يبدأ موسم الحج ومتى ينتهي 2024؟، وأوضحت أن الأمر له ميقات زمني وميقات مكاني معين، بالنسبة للميقات الزماني، فيمتد من أول ليلة عيد الفطر في شهر شوال حتى فجر يوم النحر، حيث يحق للمسلم الإحرام بالحج خلال هذه الفترة، ويفوت الإحرام وينتهي ببداية فجر يوم النحر.

وأشارت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال متى يبدأ موسم الحج ومتى ينتهي 2024؟ إلى أن الميقات المكاني، يختلف وفقاً لمكان إقامة الحاج، حيث يحدد المقيمون في مكة المكرمة أماكن إحرامهم من داخل حدود الحرم المكي، بينما يختلف ذلك للمقيمين خارج مكة.

وعن الميقات المكاني للمقيمين خارج مكة، فأوضحت الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال متى يبدأ موسم الحج ومتى ينتهي 2024؟ أنه يجري تحديد الميقات المكاني على النحو التالي:

الميقات المكاني للمقيم خارج مكة

- ميقات ذو الحليفة (أبيار علي): لأهل المدينة المنورة والقادمين من تلك الاتجاهات.

- ميقات الجحفة (رابغ): لأهل مصر والمغرب والقادمين من تلك الاتجاهات.

- ميقات يلملم (السعدية): لأهل اليمن والقادمين من تلك الاتجاهات.

- ميقات قرن المنازل (السيل الكبير): لأهل نجد والقادمين من تلك الاتجاهات.

- ميقات ذات عرق (الضريبة أو الخريبات): لأهل العراق وخرسان وفارس والقادمين من تلك الاتجاهات.

وقالت الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال متى يبدأ موسم الحج ومتى ينتهي 2024؟، إن تلك المواقيت تُشكل علامات مرجعية أساسية للحجاج، حيث يجب على المسلم الالتزام بها لبدء رحلته الروحية بإحرام صحيح وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.

وبعيدا عن موضوع متى يبدأ موسم الحج ومتى ينتهي 2024؟، كانت دار الإفتاء أوضحت في فتوى سابقة أشارت إلى أن الإحرام الصحيح للحج يتطلب الالتزام ببعض الشروط الأساسية وهي:

1. النية الصادقة

2. الطهارة عن طريق الوضوء أو الاغتسال.

3. لباس الإحرام.

4. التلبية أي قول «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، ويكون ذلك مرة واحدة عند دخول حالة الإحرام.

5. تحديد الميقات الزماني والمكاني، والتي تحدد بداية فترة الإحرام.

6. ترك الأعمال المحرمة.

التيسيرات في الحج

وفي سياق متصل، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك بعض من أشكال التيسير جاءت في الشريعة الاسلامية، ومن هذه التيسيرات:

ارتداء ملابس الإحرام قبل مغادرة المنزل أو في المطار أو على متن الطائرة، شريطة عدم تجاوز الميقات المحددة للإحرام، ويمكنه أيضًا استخدام بعض الإكسسوارات مثل الساعة اليدوية ونظارة الشمس والخاتم وحمل الحقيبة، طالما لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الإحرام.

وفي حالات الضرورة، يُسمح للحاج بارتداء حذاء وحزام طبيين مع الإحرام، كما يُباح للمحرمة تحت الإحرام غسل وتمشيط شعرها، مع مراعاة عدم تعمد إسقاط الشعر. ويمكن للحاج تغيير نية الحج قبل الميقات بين الأنساك الثلاثة (الإفراد، التمتع، القِران)، وبعد الميقات يُسمح بالانتقال من الإفراد أو القِران إلى التمتع، وتختلف التفاصيل والاختلافات في ذلك بين الفقهاء.

وفيما يتعلق بحماية الرأس من أشعة الشمس، يُباح للمحرم استخدام مظلة دون وضعها على الرأس، ولكن يجب حملها باليد بدلاً من وضعها على الرأس. ويُسمح للحاج بالغسل أثناء الإحرام مع تجنب استخدام الطيب، وذلك في إطار الالتزام بتعاليم الدين والاحترام لشعائر الحج، مما يعكس الاهتمام بالسلامة والروحانية في هذه الرحلة المقدسة.