قبل موسم الحج.. طرق الوقاية والعلاج من 3 أمراض شائعة بين الحجاج

في الأيام المقبلة يستعد حجاج بيت الله الحرام لزيارة الأراضي المقدسة، ونظرًا للتأهب لأداء المناسك بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، توجد إرشادات ونصائح عامة للتعامل مع تلك الأجواء، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، ويوضح الدكتور وليد العوضي، أستاذ أمراض القلب، لـ«الوطن»، طرق الوقاية والعلاج من الأمراض الشائعة في موسم الحج والتعليمات الخاصة.

يقول أستاذ أمراض القلب إن الحجاج عليهم الحفاظ على أنفسهم خلال أداء مناسك الحج، خاصةً في ظل الطقس الحار، لأنهم سيكونون أكثر عرضة للإجهاد السريع، ويجب التزامهم بالتعليمات الخاصة بالأمراض الأكثر شيوعًا التي يتعرض لها الحجاج خلال كل موسم، ومنها الأمراض التنفسية وضربات الشمس والإجهاد الحراري، التي تصيبهم بسبب ارتفاع الحرارة في المملكة العربية السعودية.

الأمراض التنفسية والإجهاد الحراري

من أكثر الأمراض الشائعة خلال موسم الحج، ويمكن ظهور أمراض الجهاز التنفسي في أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد، ويقوم الحجاج بالوقاية منها بالالتزام بالإرشادات من خلال الحرص على ارتداء الكمامة، وشرب الماء والسوائل الدافئة بشكل مستمر، والالتزام بالراحة قدر الإمكان.

الإجهاد الحراري يحدث بسبب استنفاد السوائل والأملاح جسم الشخص بسبب التعرق بكثرة بسبب عدم الشرب كميات كافية المياه والعصائر كافية، ولتجنب الإصابة به، يجب الحرص على ارتداء الملابس بالألوان الفاتحة، وتجنب التعرض المباشر للشمس، والحرص بشكل دائم على شرب السوائل التي تحتوي على الأملاح الضرورية، الحرص على تجنب الحر والزحام، والراحة و التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، واستخدام المظلة خلال الشمس، وفقًا لـ«العوضي».

طرق الوقاية من ضربة الشمس

ضربة الشمس تحدث بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل سريع، وفي بعض الأحيان تكون خطيرة ومهددة لحياة الشخص، وتتسبب في تلف الدماغ وبقية أعضاء الجسم، واختلال لوظائف الجهاز العصبي المركزي، ويشعر الشخص المصاب بهذيان أو غيبوبة أو تشنجات، بسبب التعرض لإجهاد جسدي كبير خلال أداء مناسك الحج.

وللوقاية من الإصابة بها يجب اتباع التعليمات، مثل البقاء في الظل واستخدام الشمسية بقدر الإمكان، للحماية من الإصابة بها والتواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، خاصة في سكن الحجاج، وشرب سوائل من خلال جرعات قليلة ومتقاربة، للحفاظ على مستوى السوائل بالجسم.

حال الإصابة بضربة شمس، يجب طلب المساعدة من خلال نقلك لمكان بارد، وإزالة الملابس الخارجية وتبريد الجسم بالماء على منطقة الرأس والرقبة، التوجه لأقرب مستشفى.