مفاجأة سارة.. جهات حكومية تستعد لصرف منحة عيد الأضحى 2024

كشفت مصادر حكومية مسئولة، أن عددًا كبيرًا من الجهات الحكومية، تستعد حاليا لوضع آليات صرف منحة عيد الأضحى 2024، وذلك من خلال إعداد التقارير اللازمة وحصر أعداد العاملين بكل جهة، من أجل تحديد قيمة المنحة، وموعد صرفها قبل وقت كاف لإتاحة الفرصة للعاملين بالدولة من شراء احتياجاتهم ومستلزمات العيد والأضحية.

صرف منحة عيد الأضحى 2024 من البنود المستقلة للجهات الحكومية

وقالت المصادر لـ« الوطن» إنَّ ميزانية منحة عيد الأضحى 2024 ستكون من بنود صرف مستقلة خاصة بكل جهة حكومية، ووفقا للوائح الداخلية المنظمة لشئون العمل بها ، بالتنسيق مع الإدارات المالية بهذه الجهات.

أشارت المصادر إلى أنَّ قيمة منحة عيد الأضحى تختلف من جهة لأخرى حسب الميزانيات وبنود الصرف المستقلة الخاصة، سواء من صناديق الخدمات أو صناديق الطوارئ والأزمات والدعم المجتمعي.

من 750 إلى راتب شهر قيمة منحة عيد الأضحى 2024

وأوضحت أنَّ منحة عيد الأضحى 2024 تتراوح قيمتها من صرف 750 جنيهًا إلى شهر كامل من الأجر الأساسي، في الجهات الحكومية ذات الطابع الإنتاجي والاستثماري والتسويقي، بينما تمنح جهات أخرى منحة عيد الأضحى 2024، بصرف شهرين من الراتب الأساسي.

جدير بالذكر أنَّ رئيس المجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد قرر زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين العاملين بالدولة الى 6 آلاف جنيه لأصحاب الدرجة السادسة، وزيادة تتراوح من 1000 الى 1200 جنيه للدرجات الأخرى اعتبارا مرتبات شهر مارس 2024 ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخل موظفي الدولة ، فضلا عن تعجيل صرف العلاوة الدورية السنوية، التي كان مقررا صرفها في شهر يوليو المقبل، وصرفها مع مرتبات مارس.