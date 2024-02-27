موعد صرف منحة شهر رمضان للعاملين بالسكة الحديد والمترو.. 750 جنيها

أعلن عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، تفاصيل صرف 750 جنيهًا، منحة رمضان للسكة الحديد والمترو والشركات التابعة، موضحًا أنّ من المقرر صرف المنحة في أول شهر مارس المقبل، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

65 ألف عامل مستفيد من المنحة

وقال عبدالفتاح فكري، لـ«الوطن»، إنّ المنحة تُصرف لما يقرب من 65 ألف عامل في السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة تقديرًا لجهود العاملين وتحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد، موضحًا أنّ المنحة تشمل أيضاً العمالة الموسمية بنظام الـ55%.

وفي سياق متصل، كثفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، مُعلنة تعديل تركيب بعض القطارات إلى إسباني مطور وVIP اعتبارًا من أول مارس؛ لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بالوجهين البحري والقبلي، وفي ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة.

تعديلات كبيرة في تركيب القطارات

وأشارت الهيئة إلى أنّ التعديلات تشتمل على تركيب 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور و7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور، و4 عربات أولى VIP + و8 عربات ثانية VIP، مؤكدة أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات تسهيلاً على جمهور الركاب، ومنع التكدس أمام شبابيك التذاكر.