تحذير من «التعليم»: غير مسموح الكتابة على كتيب مفاهيم الثانوية العامة

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سؤال طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور، بهل مسموح بالكتابة في كتيب المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، أنه غير مسموح تماما ويجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الاصلية كما هي عند انتهاء الامتحان.

كتيب المفاهيم

عن سؤال طلاب الثانوية هل كتيب المفاهيم به أي اختلاف عن العام الماضي ام كما هو، أكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ كتيب المفاهيم مثل العام الماضي دون أي تغيير ويتمّ تسليمه مع بداية الامتحان داخل اللجنة واستلامه من الطلاب مع انتهاء المدة الزمنية للامتحان.