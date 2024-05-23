تفاصيل تحديث وتطوير 23 قطارا بالخط الأول لمترو الأنفاق في ورشة كوتسيكا

كشفت وزارة النقل، تفاصيل زيارة قيادات الوزارة لدولة إسبانيا، وتفقد مصانع شركة «كاف» بمدينتي بيازين وتيراناسا.

وتفقدت قيادات الوزارة خطوات الإنتاج بمصنع «بيازين»، والذي أنشئ منذ أكثر من 100 عام، ومصنع إنتاج العجل الخاص بالشركة، مؤكدة أهمية التعاون مع الشركة في مجال توطين صناعة النقل كهدف رئيسي لوزارة النقل.

22 قطارا في ورشة «كوتسيكا»

واهتم قيادات الوزارة بالتفتيش على أعمال تحديث وتطوير قطار مترو الخط الأول الجاري تحديثه وتطويره ورفع كفاءته بمعرفة شركة «كاف»، وذلك ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة لتحديث وتطوير 23 قطارا بالخط الأول للمترو، والذي تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة، حيث يعتبر هذا القطار هو القطار النموذج الذي سيتم اعتماده لتنفيذ تحديث وتطوير باقي القطارات على أساسه.

يذكر أنه سيتم تحديث وتطوير باقي القطارات، وعددها 22 قطار بورشة كوتسيكا بالخط الأول طبقا لهذا النموذج.

خطة تطوير وتحديث قطارات المترو

وعقدت قيادات الوزارة اجتماعاً موسعاً مع مجلس إدارة شركة «كاف»، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون مع الشركة في مجال توطين الصناعة كأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة النقل، وكذلك أهمية تطوير وتحديث قطارات المترو بالخطين الأول والثاني، طبقا لأعلى المواصفات الفنية والتكنولوجية والأمن والسلامة، مع ضمان زيادة العمر الافتراضي لهذه القطارات لمدة 20 عاما على الأقل.