المترو ينشر فيديو عن وصول الخط الثالث للمهندسين وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة

نشرت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، عن وصول الخط إلى المهندسين وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة.

وأشارت الشركة إلى بدء التشغيل التجريبي بالركاب لآخر مرحلة من الخط الأخضر الثالث بـ 5 محطات جديدة، التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول، بولاق الدكرور وجامعة القاهرة وذلك ابتداءً من الأربعاء المقبل: «مستنيينكوا الخط الأخضر الثالث، قريب من القلب».

التشغيل التجريبي بالركاب

ونوهت الشركة بأنه بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث يكون قد جرى تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة وتنفيذه على أربعة مراحل ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن الخط هو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي وهي:

- شبكة مترو الأنفاق.

- خطى المونوريل.

- القطار الكهربائي الخفيف.

محطات تبادلية

- يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر.

- يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة.

- يتبادل خدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.

- يتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد.

- يتكامل مع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

- يتكامل مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.