سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية استقرارا ملحوظا، إذ سجلت العملة الإماراتية في بنك مصر 12.86 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث لمواقع البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري 12.85 جنيه للبيع، و12.83 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة، في بنك مصر 12.86 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك الإسكندرية 12.85 جنيه للبيع، و12.80 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

كما جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة، مسجلا 12.85 جنيه للبيع، و12.83 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة، في بنك قناة السويس، نحو 12.79جنيه للبيع، و12.74 جنيه للشراء.