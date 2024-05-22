سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-5-2024

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في البنوك المصرية المختلفة، إذ سجلت العملة الإماراتية اليوم في بنك مصر 12.71 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته البنوك عبر مواقعها الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري 12.71 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 12.71 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية 12.70 جنيه للبيع، و12.69 جنيه للشراء.

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة بلغ 12.75 جنيه للبيع، و12.72 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قناة السويس لـ 12.70 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.