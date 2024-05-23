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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 23-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كتب:

محمد سعيد الشماع
01:20 م | الخميس 23 مايو 2024
الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 23-5-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية استقرارا ملحوظا، إذ سجلت العملة الإماراتية في بنك مصر 12.86 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 12.85 جنيه للبيع، و12.83 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك مصر 12.86 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 12.85 جنيه للبيع، و12.80 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك القاهرة، سجل 12.85 جنيه للبيع، و12.83 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك قناة السويس، نحو 12.79جنيه للبيع، و12.74 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سعيد الشماع