سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-5-2024

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 21-5-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في البنوك المصرية المختلفة، إذ سجلت العملة الإماراتية اليوم في بنك مصر 12.71 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته البنوك عبر مواقعها الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 12.71 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 12.71 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

استقرار الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 12.70 جنيه للبيع، و12.69 جنيه للشراء.

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة بلغ 12.75 جنيه للبيع، و12.72 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس فسجل 12.70 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.