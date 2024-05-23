بموسم الحج.. 4 فئات ممنوعة من دخول مكة وآخرون لا يمكنهم الحصول على تأشيرة

يبدأ تنفيذ تعليمات موسم الحج لعام 1445هـ- 2024م، والذي تحدد فئات ممنوعة من دخول مكة في أثناء موسم الحج، فيما يتطلب التواجد في الأراضي المقدسة، وفقًا للسلطات السعودية، الحصول على تصريح حج من الجهات المختصة، بينما يمنع دخول أي شخص لا يحمل تصريح دخول صادر عن الجهات المختصة في مراكز الضبط الأمني، المؤدية إلى مكة المكرمة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

4 فئات ممنوعة من دخول مكة أثناء موسم الحج

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 4 فئات ممنوعة من دخول مكة في أثناء موسم الحج، على النحو التالي:

1- تمنع السلطات السعودية من يحمل تأشيرة زيارة بكل أنواعها من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها.

2- ما لم يكن لديهم تصريح عمرة، مع العلم أنه جرى وقف إصدار تصاريح العمرة، بداية من اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

3- من ليس لديهم تصريح حج.

4- من ليس لديه هوية مقيم صادرة من العاصمة السعودية مكة المكرمة.

4 فئات ممنوعة من الحصول على تأشيرة الحج

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن الفئات التي لا يمكنها الحصول على تأشيرة الحج لهذا العام، وتشمل هذه الفئات:

1- الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات الطبية الموصوفة، والتي تشمل لقاح كورونا ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

2- أصحاب جوازات السفر التي انتهت صلاحيتها.

3- الأشخاص الذين ليس لديهم تذكرة طيران ذهاب وعودة.

4- الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 12 عامًا.

مدة صلاحية تأشيرة الحج

وفقًا لوزارة الحج والعمرة في السعودية، جرى تحديد مدة صلاحية تأشيرة الحج؛ لتكون صالحة فقط خلال فترة الحج نفسها، وبناءً على ذلك، يجب على جميع الحجاج مغادرة المملكة بعد أداء مناسك الحج وعدم تجاوز اليوم العاشر من شهر محرم.

وأوضحت الوزارة أن مناسك الحج يجب أداؤها باستخدام تأشيرة الحج فقط، ولا يُسمح باستخدام أنواع أخرى من التأشيرات مثل تأشيرة الزيارة أو تأشيرة العمل وغيرها لأداء مناسك الحج.

وتحدد منتصف شهر شوال وحتى 25 ذو القعدة من كل عام كفترة لتقديم الطلبات للحصول على تأشيرة الحج، كما يجب على الراغبين في أداء الحج التقدم خلال هذه الفترة، واتباع الإجراءات المطلوبة للحصول على التأشيرة المناسبة.