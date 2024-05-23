السعودية تعلن إيقاف تصاريح العمرة ومنع دخول الزوار مكة حتى نهاية موسم الحج

بدأت المملكة العربية السعودية بتنفيذ قرار منع دخول مدينة مكة المكرمة فضلا عن إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك، بداية من اليوم، وحتى الجمعة، 21 يونيو 2024، الموافق 15 ذي الحجة 1445، وهو موعد انتهاء موسم الحج 2024، لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بيُسر، مؤكدة أن المنع يشمل كل من يحمل تأشيرة زيارة بكل أنواعها.

إيقاف تصاريح العمرة بمكة المكرمة

ونشر وزارة الحج والعمرة، منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «أكس»، حول الاستعداد لموسم الحج 15 ذو القعدة / 23 مايو 2024، معلنة إيقاف تصاريح العمرة من تطبيق نسك، اعتبارا من اليوم الموافق 15 ذو القعدة حتى 15 ذو الحجة 1445، فضلا منع حاملي تأشيرة الزيارة بكل أنواعها من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها، حتى نهاية الموسم.

منع دخول الزوار مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها

وفي سياق متصل، تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة طوال موسم الحج 1445\2024، مؤكدة ضرورة استخراج تصريح حج وعدم السماح لأي شخص أن يؤدي المناسك دون تصريح

عقوبات الحج دون تصريح

أعلنت المملكة العربية السعودية تطبيق عقوبات الحج دون تصريح بداية من 2 يونيو المقبل، على كل من يتم ضبطهم من دون تصريح حج في مكة كافة مناطق الشعائر كالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية، عبر منشور على موقع «إكس»، إلى أن عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بدون تصريح ستكون غرامة 10 آلاف ريال سعودي، فضلا عن ترحيل المخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول السعودية تبعا للمدد التي يحددها القانون.