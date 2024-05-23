دعاء الحج لبيك اللهم لبيك.. صيغة التلبية كاملة

الدعاء عبادة مستحبة مهمة، وخاصة في أوقات أداء مناسك الحج والعمرة، إذ اعتاد المسلمين خلال أداءهم المناسك الإكثار من ترديد الأدعية بما فيها دعاء الحج لبيك اللهم لبيك، أملا في يخرجوا من أيام الحج والعمرة بصفحات ناصعة البياض بلا ذنوب أو أخطاء، ولكن قد لا يعلم البعض ماذا يقولون من أدعية خلال أداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء الحج لبيك اللهم لبيك

ومن بين الأدعية التي اعتاد المسلمون ترديدها خلال أداء مناسك الحج والعمرة، هو دعاء الحج لبيك اللهم لبيك، والذي يقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك»، بحسب ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، موضحة أن تلبية الإحرام تكون بهذه الصيغة.

دعاء الحج والعمرة

وبخلاف دعاء الحج لبيك اللهم لبيك، يمكن للحاج أو المعتمر الدعاء بما يحب أو يأمل من الله خلال أداءه مناسك الحج والعمرة، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مستشهدًا بقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، ولذلك يمكن الدعاء بأكثر من صيغة لدعاء الحج والعمرة، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

الهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل.

اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا.

اللهم لا تفرّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وعيبٍ مستور، وتجارةٍ لن تبور، يا عزيز يا غفور.

اللهم اسقني شربة بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله.

اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار.

اللهم اجعلنا ممن يُحِلُّ حلالَه، ويُحرِّم حرامَه، ويعمل بمُحْكَمِه، ويؤمن بمتشابهِه، ويتلوه حق تلاوته، اللهم ألبسنا به الحُلل، وأسكنا به الظُّلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النِقم.

دعاء الحجر الأسود

وهناك دعاء خاص يمكن للمسلم قوله يخص الحجر الأسود خلال أداء مناسك الحج والعمرة، وفقا لما ورد في السنة، إذ يقول الحاج أو المعتمر: «بسم الله ، والله أكبر» أو «اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم" فلا حرج في ذلك».

وتبدأ تكبيرات الحج والعمرة عقب ارتداء ملابس الإحرام من الميقات وصلاة ركعتين سنة الإحرام، بحسب ما قاله الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، موضحًا أن انتهاء التلبية في العمرة يكون عند رؤية البيت واستلام الحجر، بينما تنتهي في الحج حين يشرع في جمرة العقبة يوم النحر.

وقال «عاشور» في ذلك الأمر، أنه الفضل بن العباس - رضي الله عنه، قال: «كنت رَدِيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من جَمْعٍ إلى مِنى، فلم يزل يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة»، بينما استشهد في العمرة بقول عطاء عن ابن عباس: «أنه كان يُمْسِك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر»؛ رواه الترمذي وصحَّحه.

دعاء الحج في السعي

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الحج في السعي، أنه قال: «أبدأُ بما بدأ اللهُ به، فبدأ بالصفا، فرقي عليه، حتى رأى البيتَ فاستقبل القبلةَ، فوحَّد اللهَ، وكبَّره، وقال: لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرٌ، لا إله إلا اللهُ وحده، أنجز وعدَه، ونصر عبدَه، وهزم الأحزابَ وحدَه، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاثَ مراتٍ، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا أنصبَّت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعِدَتا مشى، حتى إذا أتى المروةَ ففعل على المروة ِكما فعل على الصفا».

دعاء يوم عرفة

ويستحب في يوم عرفة الإكثار من ذكر التوحيد، وهو ما حث به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وردت عنه العديد من صيغ الدعاء في عرفة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيُّون مِن قَبلي لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ له الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ).