سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24-5-2024 في البنوك

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 24-5-2024، وفقا لمواقع البنوك الرسمية، ليسجل في البنك المركزي 12.54 جنيه للشراء، و12.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

تنشر «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24-5-2024، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 12.54 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة، نحو 12.58 جنيه للبيع، و12.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم، نحو 12.59 جنيه للبيع، و12.57 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك cib

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك التجاري الدولي 12.48 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع.