سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20-5-2024 بالبنوك

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20-5-2024، نحو 12:47 جنيه للشراء و12:50 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفق المعلن رسميًا على المنصة الرسمية للبنك بالإنترنت.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 20-5-2024، خلال بداية التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت، وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل أمام الجنيه المصري 12.48 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.47 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.38 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، في بنك cib.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.48 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.61 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.44 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.