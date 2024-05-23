سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 23-5-2024 في البنوك

أعلن بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنحو 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع، خلال بداية التعاملات اليوم الخميس 23-5-2024، وفقا ما أُعلن رسميًا على المنصة الرسمية للبنك عبر شبكة الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم

«الوطن» تنشر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23-5-2024، خلال بداية التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أدنى قيمة له في البنك العقاري المصري العربي، إذ بلغ نحو 12:16 جنيه للشراء، و12:47 جنيه للبيع، محققًا قيمة تراجع بقيمة 16 قرشًا مقارنة بأسعار البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي المصري.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.45 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، 12.43 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، في بنك cib.

في حين، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.41 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.47 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.45 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.