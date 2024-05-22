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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-5-2024

كتب:

محمد سيف
07:34 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

أعلن البنك المركزي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-5-2024، حيث سجل نحو 12:42 جنيه للشراء، و12:45 جنيه للبيع، وفقا ما أُعلن رسميًا على المنصة الرسمية للبنك عبر شبكة الإنترنت، محققًا قيمة تراجع بقيمة 5 قروش مقارنة بأسعار الأمس.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-5-2024، خلال بداية التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري نحو 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، 12.40 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع، في بنك cib.

في حين، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.43 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.43 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

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