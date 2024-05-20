سعر الريال السعودي يتراجع في البنوك الآن.. «اعرف وصل كام»

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك، ليسجل 12.41 جنيه للشراء، و12.44 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي

وتنشر «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الريال السعودي بعد تراجعه في البنوك الآن، وفقًا لآخر تحديث مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي، في البنك المركزي المصري، نحو 12.44 جنيه للبيع، و12.41 جنيه للشراء، مقارنة بأسعار الفترة الصباحية عند 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري الآن، نحو 12.44 جنيه للبيع، و12.42 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 12.44 جنيه للبيع، و12.42 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الآن، في البنك التجاري الدولي 12.36 جنيه للشراء، و12.44 جنيه للبيع.