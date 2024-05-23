«الداخلية» تضبط نصف طن كوكايين في حاوية بميناء شرق بورسعيد بقيمة 1.6 مليار جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أكثر من نصف طن من مخدر الكوكايين، داخل حاوية قادمة من ميناء دولة أجنبية، مرورًا بميناء شرق بورسعيد؛ لإعادة نقلها لإحدى الدول.

وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة، بنحو مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية منذ عدة أيام من تحقيق ضربة حاسمة، لإحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة لتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في محافظة مطروح، حيث جرى ضبط كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة، بقيمة مالية تقدر بنحو 284 مليون جنيه، مما يشير إلى أن قيمة المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال تلك الفترة تقدر بحوالي 2 مليار جنيه.