«الداخلية»: حملات موسعة على تجار السلاح والمخدرات في أسوان ودمياط وأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «أسيوط - أسوان - دمياط»، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية.

مديرية أمن أسيوط

وخلال الحملات تم ضبط 34 قضية حيازة أسلحة نارية، عبارة عن «15 بندقية آلية - 21 بندقية خرطوش - 23 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 34 متهما، لـ 27 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «1,150 كيلوجرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدري الشابو والهيروين - 80 قرص مخدر»، بحوزة 6 متهمين، لـ5 منهم معلومات جنائية، بالإضافة لتنفيذ 267 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

وضبط الأجهزة الأمنية في أسوان، 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «8,200 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 4 كيلوجرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو»، بحوزة 4 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري عبارة عن «بندقية آلية - 4 فرد محلي - عدد من الطلقات وخزينة، بالإضافة إلى تنفيذ 745 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

كما تم ضبط 2 قضية اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها «13,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 30 كيلوجرام لمخدر البانجو»، و4 قطع سلاح ناري عبارة عن «بندقية آلية – بندقية خرطوش - 2 فرد محلي وعدد من الطلقات» بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

وتم تخاذ الإجراءات القانونية، وجار ستمرار الحملات الأمنية.