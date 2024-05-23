عاجل.. فيفا يحسم جدل مطالبة الزمالك بالمشاركة في كأس العالم للأندية

حسم مصدر مسؤول داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجدل بشأن ما تردد عن تواصل نادي الزمالك من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية النسخة المقبلة بمشاركة 32 فريقا.

فيفا: الزمالك لم يطلب المشاركة في مونديال الأندية

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «الزمالك لم يخاطبنا من الأساس من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لأنه يعلم جيدًا معايير المشاركة من بداية البطولات القارية وهو ما تم الإعلان عنه عبر تقرير رسمي من جانب المسؤولين».

فيفا: الزمالك خارج حسابات التأهل لمونديال الأندية

وتابع: «من البداية كان الحديث عن الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي وتم حسم الأمر للترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي برفقة الأهلي والوداد المغربي».

وكانت البعض تداول خطابا منسوب لإدارة نادي الزمالك يفيد بمطالبة الفارس الأبيض بالمشاركة في كأس العالم للأندية بعد تتويجه ببطولة الكونفدرالية.

واستبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم الزمالك من حسبة التأهل لكأس العالم للأندية بسبب ابتعاده في التصنيف الإفريقي بجانب عدم مشاركته في بطولة دوري الأبطال كما أن بطولة الكونفدرالية غير مؤهلة للمونديال.