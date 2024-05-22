عاجل.. إيقاف 4 أشهر.. قرار مرتقب بسبب أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان

ينتظر مسؤولو لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تقريرا كاملا من جانب مراقب مباراة الزمالك ونهضة بركان شيهو ديكو وكذلك مراقب الحكام فيكتور جوميز، والطاقم التحكيمي، عن الأحداث التي وقعت عقب نهاية مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، والتي شهدت «شد وجذب بين حكم المباراة ومسؤولي الفريق المغربي».

وقال مصدر داخل لجنة الانضباط في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هناك عقوبة منتظرة قد تصل للإيقاف لـ٤ أشهر بسبب اعتداء أحد المسؤولين من جانب نهضة بركان على حكم المباراة، وهو الأمر الذي يرفضه الاتحاد الإفريقي تماما».

وكان الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية أمس على حساب نهضة بركان للمرة الثانية في تاريخه في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي بحضور أكثر من 60 الف مشجع وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد عن طريق أحمد حمدي.

كاف يصدر بيانا بشأن نهائي الكونفدرالية

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانا أعرب من خلاله عن غضبه بسبب الأحداث التي عاقبت مباراة نهائي الكونفدرالية وكان من بينها الاعتداء على حكم المباراة مما تسبب في غضب كبير من جانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي والذي سيصدر عقوبات كبيرة على الناديين خلال الأيام المقبلة.