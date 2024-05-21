ملامحه لم تتغير منذ 27 عاما.. سر ظهور مشجع غامض في كل احتفالات الزمالك

تجده خلف نجوم الزمالك أثناء احتفالاتهم بالبطولات، يظهر معهم ثم يختفي تمامًا ولا يعرف أحد عنه شيئًا، حتى جمع رواد السوشيال ميديا عدة صور له، منذ ظهوره الأول عام 1997، وحتى 2024 خلال وجوده على أرضية استاد القاهرة الدولي، بعد فوز الفارس الأبيض بالكونفدرالية الإفريقية، لدرجة أن البعض وصفه بـ«المشجع الفضائي»، وبدأوا يتساءلون عن الزملكاوي الذي حير الجميع.

قصاصة من صحيفة قديمة ترجع إلى عام 2002، وفيديو آخر خلال مروره خلف أحد نجوم الزمالك، أثناء الحديث لإحدى القنوات الفضائية، وغيرها من طرق الظهور التي لاحظ الجمهور حدوثها كل فترة، ليكشف عبد الله محمود، مشجع الزمالك، سبب وجوده مع نجوم الزمالك منذ أكثر من 20 عامًا وحتى الآن، وذلك خلال حديثه مع «الوطن».

«عبد الله» يروي تفاصيل ظهوره في احتفالات الزمالك

يروي «عبد الله» قصة ظهوره المثير والدائم في احتفالات الزمالك، موضحًا أن البداية كانت عام 1997 في البطولة الأفروآسيوية، وبعدها 2003، وقت تتويج الزمالك بالبطولة العربية، إذ ظهر خلف إبراهيم حسن الظهير الأيمن للفريق، آنذاك، مؤكدًا أنه من وقتها يحضر جميع المناسبات المهمة للفريق الذي يحبه.

«على طول بحب أكون موجود مع النادي اللي بحبه في المناسبات المهمة، وده اللي بيخليني أظهر كل فترة واختفى تاني، لأني مش عايز حد يأثر عليا»، هذا ما قاله «عبد الله»، عن سبب الظهور والاختفاء المفاجئ، مضيفًا أنه يحضر تلك المناسبات بمساعدة بعض النجوم.

ظهور بمحض الصدفة

يؤكد «عبد الله»، أن كل ما حدث كان بمحض الصدفة، وأنه وصل إلى مرحلة من الشهرة، جعلت بعض الجماهير تلتقط الصور التذكارية معه، باعتباره «مشجع زملكاوي شهير».

عبد الله: مش زعلان من التنمر

وعن ردود الفعل التي حدثت من رواد مواقع التواصل: «متابع جدًا لردود الفعل الناس، أصل دي شهرة، وأنا مش زعلان من التنمر، لأن ده شيء أنا مقتنع به تماماً، بحب أظهر في الحدث وبعد كده اختفي».