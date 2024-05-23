رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالشرقية.. خلال أيام 

تستعد مديرية التربية والتعليم للإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الشرقية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات وتصحيحها خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية

وقال المهندس علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا، وذلك خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج الدراسي، مشيرا إلى التصدي لمحاولات الغش فور حدوثها، حيث تم ضبط 8 طلاب أثناء قيامهم بتصوير أسئلة الامتحانات في مادتي العلوم واللغة الإنجليزية وحُررت المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب والملاحظين ومراقبي الدور.

رابط نتيجة الثالث الإعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 144403 طلاب وطالبات، موزعين على 790 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.