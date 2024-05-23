رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في القليوبية

حددت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية، وذلك على الموقع الرسمي للمديرية، حيث اختتم الطلاب اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر، ومن المقرر أن تنطلق أعمال التصحيح السبت المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية من المقرر أن يحصل من خلاله الطلاب على النتيجة فور اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والكنترول خلال الأيام المقبلة من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم إلى أنه من المقرر بدء تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم السبت المقبل، متمنية النجاح والتوفيق للطلبة والطالبات.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية يتيح الحصول علي المجموع الكلي، حيث يتم تقسيم الدرجات على كل مادة ليكون إجمالي المجموع على مواد الترم الأول 140 درجة، ويتم إدماج درجات الترم الأول مع درجات آخر العام للوصول إلى المجموع الكلي للطالب، وهو 280 درجة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على المواد كالتالي:

- اللغة العربية 80 درجة.

- العلوم 40 درجة.

- اللغة الأجنبية 60 درجة.

- الرياضيات 60 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة.