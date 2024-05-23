الطاهري: ضيوف حلقة اليوم من «كلام في السياسة» يدافعون عن بلدهم ويبنون وعيا حقيقيا

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، تحتفي بأبطال ورجال وستسلط الضوء على أهميتهم وتأثيرهم، مؤكدًا أن العنوان الرئيسي للحلقة «المؤثرون».

من هم المؤثرون؟

وأضاف الطاهري في حلقة اليوم الخميس، من برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن حلقة اليوم ستكون عن شباب يتصدون لكتائب الإخوان الإلكترونية، معظم المشاهدين يعرفونهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، فهم شباب يدافعون عن بلدهم ويحاولون بناء وعي حقيقي ودائما ما يكونوا حاضرين بالمعلومة السليمة.

وتابع: «ضيوف حلقة اليوم لا يخافون من إرهاب اللجان الإلكترونية، وعملوا بالمقولة القديمة المنسوبة لابن الحزم الأندلسي «من يتصدى للعمل العام، لا بد أن يتصدق ببعض من عرضه»، لافتًا إلى أن ضيوف الحلقة هم لؤي الخطيب، أحمد مبارك، محمد نور، وسيف محمود.