رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في القاهرة.. اعرف نتيجتك

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي للمحافظة، ويمكن معرفتها من خلال الموقع الرسمي للمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس القاهرة

وأتاحت محافظة القاهرة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، للاستعلام عنها بعد اعتمادها من المحافظ اللواء خالد عبدالعال، إذ يمكن معرفة النتيجة من «هنـــا».

وأكّدت مديرية التربية والتعليم، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، يتيح للطالب معرفة المجموع الكلي، ودرجات كل مادة منفردة.

خطوات الحصول على النتيجة

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة معرفة نتيجتهم، للعام الدراسي الثاني الآن، من خلال إتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة من «هنــــا».

- اختيار أيقونة خدمات التعليم الأساسي.

- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

- تظهر نتيجة الطالب، مع عرض بياناته الأساسية.